Jakie korzyści ma masaż w fotelu?

Jest to bardzo długa lista korzyści masażu w fotelu. Te główne z nich to przede wszystkim relaksacja i odprężenie całego ciała, rozluźnienie mięśni i odpoczynek. Jednak nie tylko! Podczas masażu wytwarzają się endorfiny, czyli stajemy się szczęśliwsi. Dodatkowo sesja masażu na fotelu usprawnia cyrkulację krwi i limfy, co w szczególności docenią osoby z wiecznie zimnymi rękami.

Masaż w fotelu - korzyście zdrowotne

Oprócz tego możemy odnaleźć wiele zdrowotnych korzyści masażu w fotelu na przykład lepsze dotlenienie mięśni, wsparcie systemu odpornościowego, dodatkowo proces detoksykacji, poprzez pobudzenia krążenia krwi, co ułatwia pozbywanie się toksyn, dwutlenku węgla czy wolnych rodników z krwi „wracającej” z narządów do serca.

Masaż w fotelu korzyści dla Twoich mięśni

Cierpisz na częste bóle i skurcze mięśni lub sztywność stawów i mięśni! Ten fotel pomoże Ci się z nimi uporać. Masaż w fotelu korzyści - przeczytaj obszerny post na blogu Rest Lords na ten temat! Zapraszamy!